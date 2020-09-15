В Кривом Роге мужчина покончил с собой в свой день рождения. Фото 18+

В ночь с 14 на 15 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области на улице Вадима Гурова в гараже возле дома нашли повешенного мужчину.

Криворожанин свел счеты с жизнью в свой день рождения. Об этом сообщает "Первый Городской" со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции. Внимание! Фото 18+

В понедельник, 14 сентября, 30-летний мужчина отмечал юбилей вместе со своей женой. По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он начал ревновать супругу. После празднования гражданин вышел в гараж, где покончил с собой.

Повешенного на веревке мужчину обнаружила его жена. Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине патрульный пытал человека при задержании. Пострадавший не оказывал никакого сопротивления действиям полиции.

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