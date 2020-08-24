В Кривом Роге мужчина подорвал гранату и ранил четырех человек. Hyser

В Кривом Роге Днепропетровской области 23 августа 44-летний местный житель подорвал знакомых гранатой РГД-5.

Накануне случившегося между злоумышленником и пострадавшими возник конфликт. Взрыв прогремел на улице Скляра около 23:00, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Кривом Роге мужчина подорвал гранату и ранил четырех человек Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

В результате инцидента пострадали четыре человека. Их госпитализировали со взрывными травмами и осколочными ранениями.

По факту покушения на умышленное убийство возбуждено уголовное производство. Горожанина задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Кривом Роге мужчина подорвал гранату и ранил четырех человек Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

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