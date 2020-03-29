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29 марта • обновлено в 19:21
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Игорь Кравченко

В Кривом Роге мужчина нашел у себя дома артиллерийский снаряд

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В воскресенье, 29 марта, в Центрально-Городском районе Кривого Рога мужчина нашел снаряд на территории собственного домовладения.

В 12:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Одоевского во время проведения земельных работ был найден предмет, похожий на боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

На место была направлена ​​группа пиротехнических работ. Опасная находка оказалась устаревшим артиллерийским снарядом калибра 122 мм.

Мужчина нашел у себя дома артиллерийский снаряд

Мужчина нашел у себя дома артиллерийский снаряд

112.ua

Пиротехники обследовали место происшествия, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено. Группа пиротехнических работ обезвредила боеприпас путем контролируемого подрыва.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине спасатели нашли и подорвали почти 30 артиллерийских снарядов.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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