В Кривом Роге мужчина нанес приятелю два ножевых ранения: подробности

В Кривом Роге мужчина нанес приятелю два ножевых ранения. Телеканал Всечеловеческих Ценностей

В четверг, 6 августа, в городе Кривой Рог Днепропетровской области задержали мужчину, который нанес ножевые ранения своему товарищу.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Кривого Рога, правоохранители получили сообщение о хулиганстве на улице Сергея Колачевского около 19:00 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, заявитель рассказал, что стал свидетелем того, как один мужчина нанес ножевые ранения другому и пошел в сторону школы. Горожанин запомнил приметы нападавшего и назвал их полицейским.

Патрульные прибыли на место и начали поиски злоумышленника. Они осмотрели прилегающую территорию и остановили похожего по описанию человека.

В Кривом Роге мужчина нанес приятелю два ножевых ранения. Фото пресс-службы Патрульной полиции Кривого Рога

Вероятным нападавшим оказался 36-летний местный житель. Злоумышленник рассказал, что распивал спиртные напитки с потерпевшим, затем между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес два ножевых ранения своему приятелю.

В Кривом Роге мужчина нанес приятелю два ножевых ранения. Фото пресс-службы Патрульной полиции Кривого Рога

Мужчину задержали и вызвали на место следственных Терновского отделения полиции для выяснения всех обстоятельств.

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