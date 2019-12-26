В Кривом Роге мужчина избил полицейских во время суда

В Кривом Роге Днепропетровской области задержали мужчину, который избил полицейских.

Происшествие случилось во время судебного заседания, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Избили полицейских ТСН

Как стало известно, выполняя постановление судьи, правоохранители начали выводить мужчину из зала судебных заседаний.

Однако нарушитель стал сопротивляться и нанес полицейским телесные повреждения.

Отметим, что 24 декабря подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УК Украины.

Теперь из-за угрозы жизни работнику правоохранительного органа нарушителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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