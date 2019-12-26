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26 декабря • обновлено в 14:14
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София Ковнир

В Кривом Роге мужчина избил полицейских во время суда

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В Кривом Роге Днепропетровской области задержали мужчину, который избил полицейских.

Происшествие случилось во время судебного заседания, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

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Избили полицейских

Избили полицейских

ТСН

Как стало известно, выполняя постановление судьи, правоохранители начали выводить мужчину из зала судебных заседаний.

Однако нарушитель стал сопротивляться и нанес полицейским телесные повреждения.

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Отметим, что 24 декабря подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УК Украины.

Теперь из-за угрозы жизни работнику правоохранительного органа нарушителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бельгии задержали коллекционера картин украинского происхождения Игоря Топоровского и его жену Ольгу за подозрение в подделке картин, мошенничестве и отмывании денег.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
полиция
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