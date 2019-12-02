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2 декабря • обновлено в 12:51
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В Кривом Роге мощный пожар охватил мужской монастырь: подробности и фото

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В Кривом Роге Днепропетровской области 2 декабря вспыхнул пожар на территории мужского монастыря. Пламя охватило лестничную клетку административного здания.

Происшествие случилось на улице Монастырской Покровского района около шести утра. Огонь уничтожил мебель и технику, повредил генератор. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар

Пожар

depo.ua

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В Кривом Роге сгорел дом: пострадали ребенок и взрослый

Спасатели тушили пожар около 40 минут на территории 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожар вспыхнул между первым и вторым этажом

Пожар вспыхнул между первым и вторым этажом

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Пострадала мебель и техника

Пострадала мебель и техника

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепровском районе Киева в детском саду в понедельник утром, 2 декабря, вспыхнул пожар. В результате погиб один человек.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
пожар
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