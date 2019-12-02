В Кривом Роге мощный пожар охватил мужской монастырь: подробности и фото

В Кривом Роге Днепропетровской области 2 декабря вспыхнул пожар на территории мужского монастыря. Пламя охватило лестничную клетку административного здания.

Происшествие случилось на улице Монастырской Покровского района около шести утра. Огонь уничтожил мебель и технику, повредил генератор. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар depo.ua

Спасатели тушили пожар около 40 минут на территории 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожар вспыхнул между первым и вторым этажом Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Пострадала мебель и техника Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепровском районе Киева в детском саду в понедельник утром, 2 декабря, вспыхнул пожар. В результате погиб один человек.

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