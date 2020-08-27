В Кривом Роге между мужчинами произошел конфликт: в пострадавшего стреляли

В Кривом Роге Днепропетровской области между мужчинами возник конфликт, в результате которого пострадал один из них.

Происшествие случилось на одной из улиц Широковского района, сообщили в пресс-службе ГУ НП Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, один из злоумышленников под угрозой пистолета приказал пострадавшему положить на землю вещи и лечь, после чего выстрелил ему в ногу.

Раненому удалось убежать от нападавших и сообщить о преступлении в полицию.

В Кривом Роге между мужчинами произошел конфликт. Фото пресс-службы ГУ НП Днепропетровской области

Позже полицейские задержали одного из участников разбойного нападения. Им оказался 41-летний местный житель.

Следователи Широковского отделения полиции открыли уголовное производство. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

В Кривом Роге между мужчинами произошел конфликт. Фото пресс-службы ГУ НП Днепропетровской области

Отметим, что сейчас сотрудники полиции принимают меры для задержания второго злоумышленника.

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