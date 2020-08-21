В Кривом Роге мать поила маленького ребенка алкоголем. Видео

В четверг, 20 августа, в городе Кривой Рог Днепропетровской области женщина поила своего маленького ребенка пивом.

Родители девочки распивали на улице алкогольные напитки, когда рядом с ними в коляске находилась их дочь. Инцидент произошел возле супермаркета "Varus" на микрорайоне Восточный 2, сообщили в Facebook-группе "Східний 2-3. Громада" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Родители девочки распивали алкоголь в общественном месте Скриншот

Маленькая девочка просила пить и мать решила дать ей пиво, которое до этого пила сама. Ребенок с жаждой сделал несколько глотков из бутылки. Мужчина, вероятно – отец девочки, в это время пил водку прямо из бутылки, запивая ее соком.

На данный момент местные правоохранители устанавливают личности родителей ребенка и их возможное местонахождение.

Напомним, что в жару алкогольные напитки нельзя употреблять ни взрослым, ни детям, так как он не утоляет жажду, а только ускоряет обезвоживание и перегрев организма. У ребенка же даже небольшая доза алкоголя может вызвать отравление.

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