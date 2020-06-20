В Кривом Роге масштабный пожар уничтожил павильоны на Центральном рынке. Фото и видео

София Ковнир Происшествия 13:00, 20.06.2020 Обновлено: 13:15, 20.06.2020

В Кривом Роге Днепропетровской области 19 июня случился масштабный пожар на территории Центрального рынка.

Происшествие произошло в 22:37 на улице Серафимовича в Долгинцевском районе, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте спасатели установили, что огонь охватил металлические павильоны с продовольственными товарами различного назначения внутри на территории Центрального рынка.

Пожар в Кривом Роге на Центральном рынке
(Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области)

Как сообщили в пресс-службе, огонь уничтожил 22 торговых павильона с продуктами торговли внутри. Общая площадь пожара составила 240 м.кв.

Пожар в Кривом Роге на Центральном рынке
(Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области)

Пожар локализован в 23:44 и ликвидирован в 00:40.

Отметим, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Пожар в Кривом Роге на Центральном рынке
(Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области)
Пожар в Кривом Роге на Центральном рынке
(Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области)

К ликвидации пожара было привлечено 14 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре двое парней разгромили стекла в трамвае №15 и жестоко избили водителя. Чтобы утихомирить хулиганов, полиции пришлось вызывать подкрепление.

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