В Кривом Роге Днепропетровской области 19 июня случился масштабный пожар на территории Центрального рынка.

Происшествие произошло в 22:37 на улице Серафимовича в Долгинцевском районе, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте спасатели установили, что огонь охватил металлические павильоны с продовольственными товарами различного назначения внутри на территории Центрального рынка.

Пожар в Кривом Роге на Центральном рынке (Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области)

Как сообщили в пресс-службе, огонь уничтожил 22 торговых павильона с продуктами торговли внутри. Общая площадь пожара составила 240 м.кв.

Пожар в Кривом Роге на Центральном рынке (Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области)

Пожар локализован в 23:44 и ликвидирован в 00:40.

Отметим, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Пожар в Кривом Роге на Центральном рынке (Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области)

Пожар в Кривом Роге на Центральном рынке (Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области)

К ликвидации пожара было привлечено 14 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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