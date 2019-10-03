В Кривом Роге маршрутка с пассажирами попала в серьезное ДТП: пострадали 8 человек

В Кривом Роге Днепропетровской области 3 октября "лоб в лоб" столкнулись маршрутное такси №254 и автомобиль Daewoo Lanos.

В салоне маршрутки находились пассажиры. Авария случилась в Терновском районе города, передает Первый Криворожский (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге маршрутка с пассажирами попала в серьезное ДТП Первый Криворожский

В результате происшествия пострадали 8 человек, в том числе и водитель легковушки. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

На место аварии прибыло несколько бригад скорой помощи. Все потерпевшие были доставлены в больницу.

Причина ДТП на данный момент не установлена.

Под Днепром произошло жесткое ДТП Первый Криворожский

Под Днепром произошло жесткое ДТП Первый Криворожский

Под Днепром произошло жесткое ДТП Первый Криворожский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре газовоз с пропаном слетел с дороги. Прицепную цистерну, полностью заполненную сжиженным газом, оторвало при столкновении, а сам автомобиль закопался колесами в земле.

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