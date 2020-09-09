В Кривом Роге малыши попали в реанимацию из-за отравления таблетками

Во вторник, 8 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области двое маленьких детей отравились таблетками.

Малыши возрастом один и два года приняли медикаменты. По предварительной информации, это был нейролептик, который дети нашли у своего дедушки, сообщает "Первый Городской".

Маленьких криворожан с отравлением госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы № 8. Там пострадавшим промыли желудки, сейчас их состояние стабильное, передает "Первый Криворожский".

Как сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции, дети воспитываются в благополучной семье. Препарат, который вызвал отравление, используют для лечения депрессивного синдрома и схожих заболеваний.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что под Днепром семья попала в больницу из-за отравления дикими грибами. Женщину и ее дочь госпитализировали в тяжелом состоянии.

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