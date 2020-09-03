В Кривом Роге люди в панике эвакуировались из "треснувшего" дома. Фото и подробности

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 2 сентября жители многоквартирного дома услышали громкий треск. Испугавшись возможной угрозы обрушения их дома, больше двух десятков человек поспешили покинуть свои квартиры.

Происшествие случилось в Терновском районе в доме по улице Ивана Сирко, 31, передает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, жильцы дома покинули свои квартиры из-за опасений, что их дом может обрушиться, так как на их головы посыпалась штукатурка и раздался треск в стенах. После этого около 25 горожан оставили свое жилье.

В Кривом Роге люди в панике эвакуировались из "треснувшего" дома. Фото "Первый городской"

В Кривом Роге люди эвакуировались из "треснувшего" дома. Фото "Первый городской"

На место происшествия прибыли полицейские, несколько карет "скорой помощи", газовая служба, а также вице-мэр Александр Катриченко, чтобы разобраться в ситуации и, по необходимости, решить вопрос об отселении людей и выделении им ночлега.

Отметим, что никто из местных жителей не пострадал.

По словам вице-мэра, квартиры находятся в собственности жильцов, а экспертиза установила, что повреждения происходят из-за нарушений норм, допущенных при строительстве "хрущевки" на слабых нестабильных грунтах. Из-за этого жилое здание действительно нуждается в усилении. Но ситуация не критичная, угрозы обрушения нет, а несущие конструкции не задеты.

Ситуация оказалась не критичной. Фото "Первый городской"

Угрозы обрушения нет. Фото "Первый городской"

Несущие конструкции не задеты. Фото "Первый городской"

Несущие конструкции не задеты. Фото "Первый городской"

Также на место приехал и специалист, который создавал проект усиления дома. Он вместе с экстренно созданной комиссией обследовал подъезд и сделал выводы, что ранее размещенные контрольные маяки на пятом этаже здания находятся на месте. Серьезных нарушений конструкции нет.

Вице-мэр добавил, что из бюджета по поручению мэра выделены деньги на проведение ремонта и проект по усилению конструкции готов. Но для того, чтобы приступить к работам, нужно пройти через государственную экспертизу и получить единогласное согласие жильцов.

В Кривом Роге люди в панике эвакуировались из "треснувшего" дома. Фото "Первый городской"

В Кривом Роге люди в панике эвакуировались из "треснувшего" дома. Фото "Первый городской"

После выводов комиссии все жильцы вернулись в дом. Люди решили ночевать в своих квартирах.

В Кривом Роге люди в панике эвакуировались из "треснувшего" дома. Фото "Первый городской"

В Кривом Роге люди эвакуировались из "треснувшего" дома. Фото "Первый городской"

В Кривом Роге люди эвакуировались из "треснувшего" дома. Фото "Первый городской"

В Кривом Роге люди эвакуировались из "треснувшего" дома. Фото "Первый городской"

В Кривом Роге люди эвакуировались из "треснувшего" дома. Фото "Первый городской"

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