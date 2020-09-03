В Кривом Роге люди в панике эвакуировались из "треснувшего" дома. Фото и подробности
В городе Кривой Рог Днепропетровской области 2 сентября жители многоквартирного дома услышали громкий треск. Испугавшись возможной угрозы обрушения их дома, больше двух десятков человек поспешили покинуть свои квартиры.
Происшествие случилось в Терновском районе в доме по улице Ивана Сирко, 31, передает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Как стало известно, жильцы дома покинули свои квартиры из-за опасений, что их дом может обрушиться, так как на их головы посыпалась штукатурка и раздался треск в стенах. После этого около 25 горожан оставили свое жилье.
На место происшествия прибыли полицейские, несколько карет "скорой помощи", газовая служба, а также вице-мэр Александр Катриченко, чтобы разобраться в ситуации и, по необходимости, решить вопрос об отселении людей и выделении им ночлега.
Отметим, что никто из местных жителей не пострадал.
По словам вице-мэра, квартиры находятся в собственности жильцов, а экспертиза установила, что повреждения происходят из-за нарушений норм, допущенных при строительстве "хрущевки" на слабых нестабильных грунтах. Из-за этого жилое здание действительно нуждается в усилении. Но ситуация не критичная, угрозы обрушения нет, а несущие конструкции не задеты.
Также на место приехал и специалист, который создавал проект усиления дома. Он вместе с экстренно созданной комиссией обследовал подъезд и сделал выводы, что ранее размещенные контрольные маяки на пятом этаже здания находятся на месте. Серьезных нарушений конструкции нет.
Вице-мэр добавил, что из бюджета по поручению мэра выделены деньги на проведение ремонта и проект по усилению конструкции готов. Но для того, чтобы приступить к работам, нужно пройти через государственную экспертизу и получить единогласное согласие жильцов.
После выводов комиссии все жильцы вернулись в дом. Люди решили ночевать в своих квартирах.
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