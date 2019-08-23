В Кривом Роге легковушка влетела в столб: у водителя тяжелая травма

В центре Кривого Рога Днепропетровской области 23 августа Mercedes вылетел на тротуар и врезался в столб.

ДТП произошло около 4:00 возле кольца 95-го квартала. Об этом сообщает Первый городской.

Под Днепром Mercedes врезался в столб Коллаж

19-летний водитель не справился с управлением, вследствие чего произошло столкновение. Молодого человека с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализировали в больницу.

Пассажир, который также находился в салоне авто, не пострадал.

Детали происшествия выясняли правоохранители.

В Кривом Роге автомобиль влетел в столб Первый городской

В Кривом Роге автомобиль влетел в столб Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за ДТП под Днепром машина ГосЧС не доехала на пожар. При этом пожарные двигались со включенным световым сигналом и сиреной. Спасатели направлялись на пожар, который возник в экосистеме в Томаковке.

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