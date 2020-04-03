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3 апреля • обновлено в 21:34
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Алина Рашевская

В Кривом Роге коронавирус выявили у 5-летнего ребенка

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В пятницу, 3 апреля, в Кривом Роге Днепропетровской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 5-летнего ребенка.

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Ранее заболевание обнаружили также у четверых членов его семьи, сообщил начальник управления здравоохранения исполкома Криворожского городского совета Константин Мурашко. Все они проходят лечение в инфекционной больнице.

Всего в городе официально зарегистрировано шесть случаев коронавируса. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

В Кривом Роге коронавирус выявили у 5-летнего ребенка

В Кривом Роге коронавирус выявили у 5-летнего ребенка

Zik

Карта распространения коронавируса в Украине

Карта распространения коронавируса в Украине

СНБО

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине увеличилось количество заболевших коронавирусом.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Коронавирус
Место
Украина Кривой Рог
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