В Кривом Роге коп и депутат вымогали у мужчины 4 млн гривен. Фото
В городе Кривой Рог Днепропетровской области полиция задержала группировку вымогателей. Среди участников банды – патрульный полицейский и местный депутат.
Подозреваемые требовали у криворожанина баснословную сумму денег за выдуманный долг, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
Речь идет о более чем четырех миллионах гривен, или 160 тысяч долларов США. При передаче первой части денег – 40 тысяч долларов – группировку задержали правоохранители неподалеку от местной автозаправки. Однако на свободе остался третий участник банды. Его личность пока не установлена.
По данному факту правоохранителия начали уголовное производство по 189 статье Уголовного Кодекса Украины (Вымогательство). Задержанным грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правоохранители задержали пятерых членов преступной группы, которые, получив доступ к полицейской базе, выманивали у пострадавших деньги под предлогом возврата похищенного имущества.