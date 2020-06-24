В Кривом Роге коп и депутат вымогали у мужчины 4 млн гривен. Фото

В городе Кривой Рог Днепропетровской области полиция задержала группировку вымогателей. Среди участников банды – патрульный полицейский и местный депутат.

Подозреваемые требовали у криворожанина баснословную сумму денег за выдуманный долг, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Деньги, изъятые при задержании (фото с сайта Национальной полиции в Днепропетровской области)

Речь идет о более чем четырех миллионах гривен или 160 тысяч долларов США. При передаче первой части денег — 40 тысяч долларов группировку задержали правоохранители неподалеку от местной автозаправки. Однако на свободе остался третий участник банды. Его личность пока не установлена.

Полиция задержала злоумышленников (фото с сайта Национальной полиции в Днепропетровской области)

По данному факту правоохранителия начали уголовное производство по 189 статье Уголовного Кодекса Украины (Вымогательство). Задержанным грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правоохранители задержали пятерых членов преступной группы, которые, получив доступ к полицейской базе, выманивали у пострадавших деньги под предлогом возврата похищенного имущества.