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22 ноября • обновлено в 14:14
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София Ковнир

В Кривом Роге контрабандисты пытались отправить наркотики в Россию: подробности

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В Кривом Роге Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала контрабандистов во время очередной отправки наркотиков в Россию.

Это они осуществляли с помощью дрона, сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Так, пакеты с каннабисом на собственном автомобиле торговцы доставляли в один из приграничных районов Сумщины.

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Затем вблизи линии государственной границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время очередного "воздушного сообщения". Они должны были отправить в рейс пять килограммов марихуаны.

Отметим, что торговцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.

Контрабандисты

Контрабандисты

Пресс-служба СБУ

Контрабандисты

Контрабандисты

Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре задержали мужчину, который склонял детей употреблять курительные смеси.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
наркотики Служба безопасности Украины
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