В Кривом Роге контрабандисты пытались отправить наркотики в Россию: подробности

В Кривом Роге Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала контрабандистов во время очередной отправки наркотиков в Россию.
Это они осуществляли с помощью дрона, сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Марихуана
Первый Тульский
Так, пакеты с каннабисом на собственном автомобиле торговцы доставляли в один из приграничных районов Сумщины.
Затем вблизи линии государственной границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время очередного "воздушного сообщения". Они должны были отправить в рейс пять килограммов марихуаны.
Отметим, что торговцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.
Контрабандисты
Пресс-служба СБУ
Контрабандисты
Пресс-служба СБУ
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре задержали мужчину, который склонял детей употреблять курительные смеси.
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