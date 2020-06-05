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5 июня • обновлено в 14:19
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В Кривом Роге коммунальщиков избили за шумный ремонт дороги. Фото

1.2т
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В Кривом Роге мужчина избил двоих сотрудников частного предприятия "Весташляхбуд" за то, что они громко выполняли ремонтные работы.

Ремонт дороги шел на улице Лермонтова, 11. Внезапно на коммунальщиков с кулаками набросился неизвестный мужчина, сообщает Первый Криворожский. Внимание! Фото 18+

Драка с коммунальщиками

Драка с коммунальщиками

1kr.ua

По словам директора Департамента развития инфраструктуры Кривого Рога - Ивана Карого, мужчина якобы был недоволен тем, что рабочие ездили на КрАЗах возле жилых домов.

Возраст пострадавших 43 и 57 лет. По информации правоохранителей, рабочие получили ушибы и ссадины.

Пострадавшие коммунальщики

Пострадавшие коммунальщики

1kr.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, королевский оперный театр Ла Монне в Бельгии рекламирует свой новый сезон, используя фото и видео драк депутатов в Верховной Раде Украины.

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Место
Украина Днепр
Тег
Драка
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