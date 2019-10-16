В Кривом Роге изъяли наркотики на сотни тысяч гривень

В Кривом Роге Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемого в торговле наркотиками и изъяли у него метамфетамин.

Общая стоимость найденных веществ – более 220 тыс. гривень, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Кривом Роге полиция изъяла метамфетамин на 220 тыс. гривень Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Согласно сообщению, правоохранители получили информацию, что местный житель продает наркотики из своего автомобиля "ВАЗ".

В среду, 16 октября полиция остановила автомобиль с 25-летним подозреваемым.

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Правоохранители осмотрели личные вещи обыскали его автомобиль.

В результате у задержанного нашли 1 303 трубочки с метамфетамином.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

В Кривом Роге полиция изъяла метамфетамин на 220 тыс. гривень Пресс-служба полиции Днепропетровской области

В Кривом Роге полиция изъяла метамфетамин на 220 тыс. гривень Пресс-служба полиции Днепропетровской области

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Ранее OBOZREVATEL писал, что 3 октября, около 22:00, в городскую детскую больницу № 6 с улицы Комбрига Петрова госпитализировали троих подростков в состоянии наркотического опьянения. Одному из госпитализированных мальчиков -16 лет, второму -14, а девочке - 16.

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