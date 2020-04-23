Главная Новости
23 апреля • обновлено в 20:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская
Все статьи автора

В Кривом Роге избили курсанта, сделавшего замечание нарушителям карантина

345
Читать материал на украинском

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 23 апреля курсант университета внутренних дел подвергся нападению во время патрулирования.

Он сделал замечание группе молодых людей, которые находились на улице без защитных масок. Один из нарушителей начал нецензурно выражаться и ударил полицейского, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на микрорайоне 7-й Заречный. Личность нарушителя установили, предварительно, он находился под воздействием наркотиков. По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительных органов открыли уголовное производство.

В Кривом Роге избили курсанта

В Кривом Роге избили курсанта

Знамя индустрии

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают педофила, изнасиловавшего двух школьниц. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,67 миллиона человек, погибли – более 186 тысяч.

  • Минздрав назвал причину резкой вспышки коронавируса в Украине.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала первой в мире по количеству новых зараженных COVID-19

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги