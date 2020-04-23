В Кривом Роге избили курсанта, сделавшего замечание нарушителям карантина

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 23 апреля курсант университета внутренних дел подвергся нападению во время патрулирования.

Он сделал замечание группе молодых людей, которые находились на улице без защитных масок. Один из нарушителей начал нецензурно выражаться и ударил полицейского, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на микрорайоне 7-й Заречный. Личность нарушителя установили, предварительно, он находился под воздействием наркотиков. По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительных органов открыли уголовное производство.

В Кривом Роге избили курсанта Знамя индустрии

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают педофила, изнасиловавшего двух школьниц. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

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