В Кривом Роге из-за столкновения легковушек пострадали три человека. Фото

Алина Рашевская Происшествия 08:35, 15.09.2020

Вечером 14 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области столкнулись автомобили Ford и Mercedes.

Иномарки не разминулись на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Васякина. В результате аварии пострадали три пассажира Mercedes, сообщает "Первый городской".

Известно, что легковушки двигались с кольца автовокзала в сторону 95-го квартала. По словам очевидцев, Ford двигался в средней полосе и начал перестраиваться влево, где ехал Mercedes. Уходя от столкновения, "немец" зацепил "американца", которого занесло на встречную полосу.

На место инцидента прибыли экипаж патрульных и следователь. Потерпевшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В Кривом Роге столкнулись легковушки .
Первый городской
Авария случилась на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Васякина.
Первый городской
В результате пострадали три человека.
Первый городской
Все детали выясняли правоохранители.
Первый городской

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Днепр Происшествия

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