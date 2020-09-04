В Кривом Роге из-за пожара в школе эвакуировали детей и сотрудников. Фото

В пятницу, 4 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар на территории школы № 29 на улице Рахманинова.

Возгорание началось в отдельно стоящем здании актового зала. Как сообщает "Первый Городской", часть этого помещения арендовала туристическая организация (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Первый Криворожский

Директор учебного заведения принял решение об эвакуации, из школы в срочном порядке вывели 227 детей и 18 взрослых. Из людей на пожаре никто не погиб и не пострадал. По информации "Первого Криворожского", в момент происшествия в актовом зале никого не было.

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Огонь повредил шесть металлопластиковых окон и туристическое снаряжение. Причины пожара на данный момент устанавливают специалисты.

Возгорание началось в отдельно стоящем здании актового зала. Первый Криворожский

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