В Кривом Роге из-за ЧП на шахте горняки застряли под землей

В городе Кривой Рог Днепропетровской области из-за поломки на шахте "Юбилейная" 15 июля более 60 шахтеров провели под землей больше 14 часов.

Рабочие не смогли подняться на поверхность по причине неисправности подъемного механизма клети. Об этом сообщает Первый Городской со ссылкой на пресс-службу ЧАО "Сухая Балка".

Обычно одну смену горняков поднимают в два этапа. Вчера клеть поднялась на поверхность один раз, после чего механизм вышел из строя. Вторая часть работников утренней смены – больше 60 горняков – застряла под землей. У некоторых из них на тот момент уже закончилась вода.

"На такие случаи обычно предусмотрен аварийный выход. Для шахты "Юбилейная" – это ствол шахты "Центральной". Но уже год, как он сломан, поэтому возможности вывезти людей из шахты нет", – сообщили в пресс-службе предприятия.

На место происшествия прибыла ремонтная бригада. Неисправность в механизме клети устранили. Горняков начали поднимать на поверхность в 22:30.

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