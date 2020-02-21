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21 февраля • обновлено в 16:18
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В Кривом Роге из пруда достали голову женщины: появились жуткие фото

2.3т
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18 февраля в городе Кривой Рог Днепропетровской области на берегу водоема обнаружили расчлененное тело женщины. Спустя три дня удалось найти отрезанную голову жертвы.

Обезглавленное туловище без рук и ног нашел случайный прохожий в пруду возле рынка. Спустя несколько часов рыбаки и водолазы выловили из водоёмов поблизости разрубленные руки и ноги, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге из пруда достали голову женщины

В Кривом Роге из пруда достали голову женщины

Коррупция Инфо

Отметим, что на следующий день удалось задержать вероятного убийцу. Им оказался 78-летний пенсионер. Он сознался, что свою 76-летнюю жертву ударил сначала молотком, а затем расчленил ножом.

Части тела убийца вывозил в водоём на "кравчучке". Также пенсионер указал место, куда выбросил голову жертвы.

Спустя три дня после первой страшной находки водолазам все-таки удалось отыскать голову убитой женщины. Ее выловили в пруду, который находится около оптового рынка, замотанную в мусорный пакет.

Внимание! Фото 18+

В Кривом Роге из пруда достали голову женщины

В Кривом Роге из пруда достали голову женщины

"Первый городской"

В Кривом Роге из пруда достали голову женщины

В Кривом Роге из пруда достали голову женщины

"Первый городской"

В Кривом Роге из пруда достали голову женщины

В Кривом Роге из пруда достали голову женщины

"Первый городской"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что по подозрению в умышленном убийстве женщины полиция задержала 78-летнего местного жителя. Мужчина признался, что пошел на преступление из-за нежелания отдавать долг.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
убийство
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