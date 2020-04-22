В Кривом Роге из горящей квартиры спасли обгоревшего мужчину

Алина Рашевская Происшествия 08:45, 22.04.2020

В Долгинцевском районе Кривого Рога Днепропетровской области 21 апреля около 20:10 загорелась квартира в девятиэтажном доме.

В этот момент в жилище находился его 53-летний владелец. Мужчину удалось спасти, однако он успел серьезно обгореть, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Потерпевшего с предварительным диагнозом "ожоги туловища, нижних и верхних конечностей 3-й степени – около 70%" госпитализировали в городскую клиническую больницу №2. Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Пожар в Кривом Роге
Vgorode

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 19 апреля на бульваре Рубиновом вспыхнул пожар в многоэтажке. Пострадавший мужчина умер в "скорой".

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