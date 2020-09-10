В Кривом Роге госпитализировали двух протестовавших под землей шахтеров
В городе Кривой Рог Днепропетровской области из-за проблем со здоровьем из шахт "Октябрьская" и "Терновская" на поверхность подняли двух горняков.
Мужчин передали в руки врачей, которые оказали им необходимую медицинскую помощь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.
Горняки "Октябрьской" шахты уже неделю находятся в нечеловеческих условиях среди повышенной влажности, грибков и плесени. Работники трех остальных шахт, которые поддерживают своих коллег в требованиях повышения зарплат, улучшения условий труда, возвращения льгот и пресечения нарушений трудового законодательства, начали третьи сутки своего протеста. Всего под землей сейчас остаются 260 шахтеров.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге еще более 80 шахтеров присоединились к протестам под землей.