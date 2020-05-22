В Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

В Кривом Роге Днепропетровской области девушка расстреляла прокурора Криворожской местной прокуратуры №3 Алексея Пипку.

Происшествие случилось ночью 21 мая во время празднования дня рождения в компании друзей около отеля "Украиночка". Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, сообщает местное издание "Первый Городской".

Известно, что всю обойму травматического пистолета в область живота спустила знакомая девушка прокурора, которая также приехала на празднование. Причина происшествия пока неизвестна.

Алексей Пипка Первый Городской

По данному факту в полиции возбудили уголовное производство по ст.15 ч.1 ст.115 "Покушение на убийство". Подозреваемая была задержана.

Как писал OBOZREVATEL ранее, момент обрушения моста в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области попал на видео.

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