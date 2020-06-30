В Кривом Роге чиновник умер во время сессии горсовета. kryvyj-rih.livejournal.com

Во вторник, 30 июня, в городе Кривой Рог Днепропетровской области скончался директор Департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома горсовета Александр Бризецкий.

Мужчине стало плохо прямо во время заседания сессии городского совета. В один момент он потерял сознание и упал, сообщает "Первый криворожский".

На помощь чиновнику прибыли две бригады "скорой" и реанимобиль. Спасти его медикам так и не удалось – спустя некоторое время его сердце остановилось.

В Кривом Роге чиновник умер во время сессии горсовета Фото с сайта "Первый криворожский"

Как сообщает "Первый городской", мужчине было 65 лет. Управление земельных ресурсов Александр Бризецкий возглавлял на протяжении 10 лет. Работе на благо города кавалер отличия исполкома Криворожского городского совета – нагрудного знака "За заслуги перед городом" отдал 32 года своей жизни.

В Кривом Роге чиновник умер во время сессии горсовета Фото с сайта "Первый криворожский"

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