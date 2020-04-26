В воскресенье, 25 апреля, в Кривом Роге 31-летняя женщина с двумя детьми самовольно ушла из городской больницы №8.
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Женщину с детьми восьми и десяти лет госпитализировали в больницу 24 апреля, сообщает "Кривой Рог LIFE"
Вчера она самостоятельно покинула медучреждение. Свой поступок она объяснила тем, что идет на самоизоляцию.
В Кривом Роге больные коронавирусом женщина с детьми самовольно покинули больницу
krmisto.gov.ua
Больницу оставила на частном авто. Женщина взята под жесткий контроль полиции, медиков и санэпидслужбы.
Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром в реабилитационных центрах вспыхнул коронавирус. Там обнаружили 45 новых случаев заражения.
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