В Кривом Роге автомобиль сбил на "зебре" двух женщин с ребенком

В Кривом Роге Днепропетровской области 12 сентября на пешеходном переходе Daewoo сбил троих человек, в том числе ребёнка.

Авария произошла около 9:30 утра на улице Николая Свитальского. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге в ДТП пострадали трое людей spb.kp.ru

Известно, что легковой автомобиль двигался по улице Свитальского со стороны проспекта 200-летия Кривого Рога. Возле остановки "Бульвар Маршала Василевского" по пешеходному переходу пересекали дорогу две женщины с ребенком. Водитель легковушки не заметил пешеходов и не успел вовремя затормозить.

В результате столкновения пострадали ребенок и женщина, у последней подозревают несколько переломов.

На месте происшествия работали правоохранители.

ДТП с пострадавшими в Кривом Роге Первый городской

ДТП с пострадавшими в Кривом Роге Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре грузовик снес с дороги легковушку. Во время маневра прицеп DAF зацепил ВАЗ, в результате чего водитель легковушки потерял контроль над транспортным средством. От столкновения авто вылетело на обочину и перевернулось.

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