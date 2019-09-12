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14 сентября • обновлено в 14:33
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/ Происшествия

В Кривом Роге автомобиль сбил на "зебре" двух женщин с ребенком

1.7т Читать материал на украинском

В Кривом Роге Днепропетровской области 12 сентября на пешеходном переходе Daewoo сбил троих человек, в том числе ребёнка.

Авария произошла около 9:30 утра на улице Николая Свитальского. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге в ДТП пострадали трое людей

В Кривом Роге в ДТП пострадали трое людей

spb.kp.ru

Новости
Рваные раны по всему телу: в Днепре возле Нового моста произошло кровавое ДТП

Известно, что легковой автомобиль двигался по улице Свитальского со стороны проспекта 200-летия Кривого Рога. Возле остановки "Бульвар Маршала Василевского" по пешеходному переходу пересекали дорогу две женщины с ребенком. Водитель легковушки не заметил пешеходов и не успел вовремя затормозить.

В результате столкновения пострадали ребенок и женщина, у последней подозревают несколько переломов.

На месте происшествия работали правоохранители.

ДТП с пострадавшими в Кривом Роге

ДТП с пострадавшими в Кривом Роге

Первый городской

ДТП с пострадавшими в Кривом Роге

ДТП с пострадавшими в Кривом Роге

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре грузовик снес с дороги легковушку. Во время маневра прицеп DAF зацепил ВАЗ, в результате чего водитель легковушки потерял контроль над транспортным средством. От столкновения авто вылетело на обочину и перевернулось.

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Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП пострадал ребенок
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