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В Кривом Роге авто влетело в маршрутку и загорелось: есть пострадавшие. Фото

София Закревская
София Закревская
Происшествия
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В Кривом Роге авто влетело в маршрутку и загорелось: есть пострадавшие. Фото

В Кривом Роге авто влетело в маршрутку и загорелось. 0564.ua

Во вторник, 1 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

На улице Пехотинская автомобиль Daewoo Lanos врезался в маршрутку, которая ехала со стороны Военного городка. После удара легковушка с водителем и пассажиром загорелась, сообщает "Первый Городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Авто загорелось после столкновения с маршруткой.

Авто загорелось после столкновения с маршруткой. 0564.ua

По предварительным данным, водитель Daewoo пошел на обгон и не заметил маршрутное такси, в результате чего произошло лобовое столкновение. Как передает "0564.ua", легковой автомобиль был полностью уничтожен огнем.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, спасатели и медики.

Медики оказывали пострадавшим помощь на месте ДТП.

Медики оказывали пострадавшим помощь на месте ДТП. Первый Криворожский

На месте происшествия работали спасатели.

На месте происшествия работали спасатели. 0564.ua

В ДТП пострадали пять человек: двое из Daewoo Lanos и три пассажира маршрутки. Среди травмированных оказалась 6-летняя девочка, предварительно у нее перелом челюсти.

Все причины и детали аварии на данный момент устанавливаются.

Легковой автомобиль сгорел дотла.

Легковой автомобиль сгорел дотла. Первый Криворожский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Никополем автобус устроил ЧП на переправе на месте рухнувшего моста. В результате инцидента пассажиры получили травмы.

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