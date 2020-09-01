В Кривом Роге авто влетело в маршрутку и загорелось: есть пострадавшие. Фото

В Кривом Роге авто влетело в маршрутку и загорелось. 0564.ua

Во вторник, 1 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

На улице Пехотинская автомобиль Daewoo Lanos врезался в маршрутку, которая ехала со стороны Военного городка. После удара легковушка с водителем и пассажиром загорелась, сообщает "Первый Городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Авто загорелось после столкновения с маршруткой. 0564.ua

По предварительным данным, водитель Daewoo пошел на обгон и не заметил маршрутное такси, в результате чего произошло лобовое столкновение. Как передает "0564.ua", легковой автомобиль был полностью уничтожен огнем.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, спасатели и медики.

Медики оказывали пострадавшим помощь на месте ДТП. Первый Криворожский

На месте происшествия работали спасатели. 0564.ua

В ДТП пострадали пять человек: двое из Daewoo Lanos и три пассажира маршрутки. Среди травмированных оказалась 6-летняя девочка, предварительно у нее перелом челюсти.

Все причины и детали аварии на данный момент устанавливаются.

Легковой автомобиль сгорел дотла. Первый Криворожский

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