В Кривом Роге авто сбило двух детей на "зебре"

Алина Рашевская Происшествия 16:37, 27.09.2020

В воскресенье, 27 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области легковой автомобиль сбил двоих детей.

Пострадавшие брат и сестра переходили дорогу по "зебре". Об этом сообщает "Первый городской".

Школьникам удалось избежать серьезных травм. С синяками и ссадинами их доставили в городскую больницу №8.

По словам водителя, он совершил наезд из-за другой машины, которая закрыла обзор. Все детали случившегося предстоит выяснить правоохранителям.

В Кривом Роге легковой автомобиль сбил двоих детей.
Первый городской
Пострадавшие брат и сестра переходили дорогу по "зебре".
Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате столкновения легковушек погибла женщина.

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Днепр Происшествия

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