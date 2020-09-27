В Кривом Роге авто сбило двух детей на 'зебре'

В воскресенье, 27 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области легковой автомобиль сбил двоих детей.

Пострадавшие брат и сестра переходили дорогу по "зебре". Об этом сообщает "Первый городской".

Школьникам удалось избежать серьезных травм. С синяками и ссадинами их доставили в городскую больницу №8.

По словам водителя, он совершил наезд из-за другой машины, которая закрыла обзор. Все детали случившегося предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате столкновения легковушек погибла женщина.