В Кривом Роге авто с ребенком угодило в ДТП на перекрёстке

В четверг, 13 февраля, в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись автомобили Renault и Peugeot.

Авария произошла около 11:00 на перекрёстке улиц Степана Тильги и Художественной. Как сообщает 34 канал, в происшествии пострадали три человека.

ДТП в Кривом Роге drivenn.ru

Известно, что автомобиль Peugeot двигался со стороны улицы Соборности. Renault, в свою очередь, направлялся со стороны проспекта Металлургов. Водитель последнего выехал на перекрёсток, не уступив дорогу. В итоге автомобилям не удалось избежать столкновения. Удар был такой силы, что автомобили разбросало по сторонам.

В результате аварии пострадали трое человек: двое взрослых и ребенок. Все они были госпитализированы в больницы. Обстоятельства произошедшего устанавливали правоохранители.

ДТП в Кривом Роге 34 канал

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре местные жители слепили огромную патрульную машину из снега и сообщили на линию "102" о якобы брошенном авто. Позже рядом с полицейским "Приусом" появился "Гелендваген".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!