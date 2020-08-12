В Кривом Роге авто разбилось о дерево: погибли водитель и пассажир. Фото

В Кривом Роге авто разбилось о дерево. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 11 августа на улице Сергея Колачевского случилось смертельное ДТП.

Водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и на скорости врезался в дерево. Ни ему, ни пассажиру выжить не удалось, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)

Тела погибших из покореженного авто спасатели вырезали при помощи гидравлических ножниц. Известно, что водителю было 64 года. Личность пассажира устанавливают правоохранители.

В Кривом Роге авто разбилось о дерево Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Кривом Роге авто разбилось о дерево Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Кривом Роге авто разбилось о дерево Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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