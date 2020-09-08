В Кривом Роге 6-летний ребенок сбежал из дома из-за тирании маминого сожителя

В понедельник, 7 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области местные жители нашли на улице 6-летнего ребенка.

Мальчик сбежал из дома, потому что боялся сожителя своей матери. Об этом сообщили на Facebook-странице Ювенальной превенции Днепропетровской области.

Правоохранители выяснили, что мужчина терроризирует ребенка и его мать. Криворожанин постоянно их обижает и угрожает, отбирает деньги, которые передает женщине на сына ее бывший муж. У сожительницы и тирана есть общий трехмесячный ребенок, а сама гражданка имеет инвалидность, ничего не слышит и получает только пенсию.

Потерпевшую вместе с детьми доставили в Криворожский центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Это необходимо, чтобы ограничить контакт с агрессором. На первое время их обеспечили едой и вещами. В дальнейшем женщине помогут оформить помощь на детей как матери-одиночке.

Женщину с детьми изолировали от агрессора. Facebook/Ювенальная превенция Днепропетровской области

На сожителя в полиции составили административный протокол за домашнее насилие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре тягач переехал ногу ребенку. Мальчик угодил под колеса авто на глазах у матери.