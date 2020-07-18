В Кривом Роге 5-летний ребенок утонул в бассейне. bessarabiainform.com

В Долгинцевском районе Кривого Рога Днепропетровской области 17 июля во время купания в бассейне утонула 5-летняя девочка.

Трагедия произошла во дворе частного дома на улице Владимировской. Об этом сообщает "Первый городской".

В Кривом Роге 5-летний ребенок утонул в бассейне Фото: "Первый городской"

В один момент мама малышки обнаружила, что та отсутствует дома. Женщина обратилась за помощью в полицию. Ребенка нашли мертвым во дворе соседнего дома.

Тело девочки отправили на судмедэкспертизу. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

В Кривом Роге 5-летний ребенок утонул в бассейне Фото: "Первый городской"

В Кривом Роге 5-летний ребенок утонул в бассейне Фото: "Первый городской"

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