В Кривом Роге 5-летний ребенок утонул в бассейне
В Кривом Роге 5-летний ребенок утонул в бассейне. bessarabiainform.com
В Долгинцевском районе Кривого Рога Днепропетровской области 17 июля во время купания в бассейне утонула 5-летняя девочка.
Трагедия произошла во дворе частного дома на улице Владимировской. Об этом сообщает "Первый городской".
В Кривом Роге 5-летний ребенок утонул в бассейне Фото: "Первый городской"
В один момент мама малышки обнаружила, что та отсутствует дома. Женщина обратилась за помощью в полицию. Ребенка нашли мертвым во дворе соседнего дома.
Тело девочки отправили на судмедэкспертизу. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
В Кривом Роге 5-летний ребенок утонул в бассейне Фото: "Первый городской"
В Кривом Роге 5-летний ребенок утонул в бассейне Фото: "Первый городской"
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