В Кривом Роге 3-летний ребенок выпал из окна

Алина Рашевская Происшествия 12:49, 8.07.2020

В среду, 8 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области трёхлетний мальчик выпал из окна на первом этаже.

Инцидент произошел в Долгинцевском районе города на улице Лобачевского. Об этом сообщает "Первый городской".

Предварительно, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Его госпитализировали в отделение неврологии городской больницы №8.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина погиб при падении из окна восьмого этажа.

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Днепр Происшествия

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