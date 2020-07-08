В Кривом Роге 3-летний ребенок выпал из окна
В Кривом Роге 3-летний ребенок выпал из окна . 4vsar.ru
В среду, 8 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области трёхлетний мальчик выпал из окна на первом этаже.
Инцидент произошел в Долгинцевском районе города на улице Лобачевского. Об этом сообщает "Первый городской".
Предварительно, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Его госпитализировали в отделение неврологии городской больницы №8.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина погиб при падении из окна восьмого этажа.
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