В Кривом Роге 3-летний ребенок выпал из окна . 4vsar.ru

В среду, 8 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области трёхлетний мальчик выпал из окна на первом этаже.

Инцидент произошел в Долгинцевском районе города на улице Лобачевского. Об этом сообщает "Первый городской".

Предварительно, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Его госпитализировали в отделение неврологии городской больницы №8.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина погиб при падении из окна восьмого этажа.