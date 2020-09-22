В Кривом Роге 13-летняя девочка разбилась при падении из окна высотки. Фото 18+

В Кривом Роге Днепропетровской области 21 сентября 13-летняя девочка выпала из окна 12-го этажа многоквартирного дома.

Трагедия случилась в Покровском районе города на улице Николая Свитальского. На место оперативно прибыли медики, однако спасти ребенка не удалось – из-за полученных травм смерть наступила моментально, сообщает "Первый городской". Внимание! Фото 18+

Известно, что школьница находилась дома с младшим братом. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в завалах после пожара обнаружили человеческие останки.