В Каменском загорелась маршрутка с людьми. Фото

Во вторник, 6 августа в Каменском Днепропетровской области произошел пожар в маршрутном такси.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения около 10 утра передает интернет-издание "Событие".
В Каменском загорелась маршрутка
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Отмечается, что пожар произошел в автобусе "Богдан А091" 2003 года выпуска, курсирующем по маршруту №24.
На момент прибытия спасателей все пассажиры и водитель покинули автобус.
Бригада в составе 4 пожарных потушила загоревшийся отсек двигателя.
Пострадавший от пожара отсек
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Площадь пожара составила 1 кв. м.
О пострадавших не сообщается.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на трассе под Днепром загорелся грузовик.
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