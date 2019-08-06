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В Каменском загорелась маршрутка с людьми. Фото

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Во вторник, 6 августа в Каменском Днепропетровской области произошел пожар в маршрутном такси.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения около 10 утра передает интернет-издание "Событие".

В Каменском загорелась маршрутка

В Каменском загорелась маршрутка

sobitie.com.ua

Новости
В Днепре загорелась маршрутка с пассажирами: фото и видео

Отмечается, что пожар произошел в автобусе "Богдан А091" 2003 года выпуска, курсирующем по маршруту №24.

На момент прибытия спасателей все пассажиры и водитель покинули автобус.

Бригада в составе 4 пожарных потушила загоревшийся отсек двигателя.

Пострадавший от пожара отсек

Пострадавший от пожара отсек

sobitie.com.ua

Площадь пожара составила 1 кв. м.

О пострадавших не сообщается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на трассе под Днепром загорелся грузовик.

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Место
Украина Днепр
Теги
Каменское пожар транспорт
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