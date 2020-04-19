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19 апреля • обновлено в 13:55
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Игорь Кравченко

В Каменском вырезали мужчину, который упал с лавки и застрял в конструкции стола. Видео

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В субботу, 18 апреля, в Каменском Днепропетровской области в Службу спасения поступило сообщение от медиков о том, что с мужчиной произошел несчастный случай.

Мужчина 1973 года рождения упал со скамейки и застрял в металлической конструкции стола, который расположен на летней площадке неработающего кафе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на бульваре Героев Днепровского района города. Сотрудники ГСЧС с помощью бензореза разрезали металлические прутья стола и вытащили мужчину.

Мужчину упал с лавочки и застрял в конструкции стола

Мужчину упал с лавочки и застрял в конструкции стола

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Работники скорой медицинской помощи сразу осмотрели мужчину. При падении мужчина не получил значительных телесных повреждений, поэтому отказался от госпитализации.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мужчина без спецпропуска катался по городу на крыше троллейбуса. Мужчина забрался на троллейбус №16 и залег на крыше.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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