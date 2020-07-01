В Каменском ребенок выпал из окна 4 этажа

Во вторник, 30 июня, в городе Каменское Днепропетровской области около 18:30 из окна квартиры 4-го этажа выпал трехлетний мальчик. Инцидент произошел на улице Михаила Грушевского в доме №27.

3-летний ребенок вылез на окно, облокотился на москитную сетку и выпал. Об этом сообщают в Каменском отделении полиции.

Сейчас ребенок находится в отделении реанимации областной детской клинической больницы с диагнозом "ушиб головного мозга" и "трещина лицевой кости". Врачи пока отказываются комментировать ситуацию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском медсестра подняла за ноги плачущую малышку.