Под Днепром пьяный водитель на скорости влетел в отбойник: в машине было трое детей. Видео

На выезде из Каменского Днепропетровской области 22 августа произошло ДТП, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека.

Как сообщил местный Telegram-канал, авария случилась возле кафе "Караван" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen был пьян, при плохом освещении не заметил бетонный треугольник и въехал в него на скорости более 100 км/час", – сказано в сообщении.

Пассажирами машины были трое подростков 12, 15 и 16 лет. Одна девушка, предварительно, сломала руку и ногу, другая вылетела через лобовое стекло.

"У третьей был осколок в горле, сердце остановилось на месте, но благодаря врачам запустили. Самого водителя зажало дверью, доставали больше 20 минут", – сказано в сообщении. Всех пострадавших госпитализировали на машинах скорой помощи.

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Русановке пьяный водитель мусоровоза переехал мать с двухлетним ребенком, в результате чего женщина скончалась на месте.

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