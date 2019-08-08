Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Каменском пьяный дебошир разбивал стекла по городу. Фото

307 Читать материал на украинском

В Каменском Днепропетровской области 8 августа мужчина разбил стекла в Департаменте ЖКХ.

Полиция задержала хулигана. Как сообщает Событие, кроме Департамента пострадали территориальный центр по уходу за детьми с инвалидностью и стоматология.

Как выяснилось, камень в здание запустил 19-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Новости
Драка со стрельбой в Днепре: полиция вышла на след подозреваемых

Парень разбил стекла

Парень разбил стекла

Mport

По словам Елены Тимченко, старшего инпектора сектора мониторинга Каменского, агрессивное поведение хулигана было вызвано ссорой с гражданской женой.

Парень выпил и решил выместить свою агрессию на окнах нескольких зданий города.

Отметим, что мужчина ведет себя подобным образом уже не первый раз.

Парень разбил стекла

Парень разбил стекла

Событие

Парень разбил стекла

Парень разбил стекла

Событие

Как сообщал OBOZREVATEL, кровавая драка со стрельбой: в Днепре неизвестные штурмовали игровые автоматы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр мужчина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...