В Каменском Днепропетровской области 8 августа мужчина разбил стекла в Департаменте ЖКХ.

Полиция задержала хулигана. Как сообщает Событие, кроме Департамента пострадали территориальный центр по уходу за детьми с инвалидностью и стоматология.

Как выяснилось, камень в здание запустил 19-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Парень разбил стекла Mport

По словам Елены Тимченко, старшего инпектора сектора мониторинга Каменского, агрессивное поведение хулигана было вызвано ссорой с гражданской женой.

Парень выпил и решил выместить свою агрессию на окнах нескольких зданий города.

Отметим, что мужчина ведет себя подобным образом уже не первый раз.

Парень разбил стекла Событие

Парень разбил стекла Событие

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