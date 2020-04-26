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26 апреля • обновлено в 11:46
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Игорь Кравченко

В Каменском предприниматели взяли штурмом закрытые рынки и возобновили их работу

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В Каменском Днепропетровской области предприниматели вопреки карантину возобновили работу продовольственных рынков.

Предприниматели взяли штурмом Центральный и Димитровский рынки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила предпринимательница Галина Залога.

"Сегодня предприниматели не выдержали и штурмовали ворота Центрального и Димитровского рынков в городе Каменское и реализовали свое право на труд. Обращаемся ко всем ветвям власти – опомнитесь и дайте маленьким предпринимателям выжить и кормить свои семьи", – написала она.

В Каменском предприниматели взяли штурмом закрытые рынки

В Каменском предприниматели взяли штурмом закрытые рынки

Колаж

На рынки за покупками также пришли посетители, большинство из них в масках.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине толпа людей атаковала закрытый из-за карантина рынок. Десятки возмущенных горожан отказались покидать территорию рынка, требуя немедленно возобновить его работу.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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