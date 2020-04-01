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1 апреля • обновлено в 12:27
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Алина Рашевская

В Каменском подросток погиб при падении с 14-го этажа

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В городе Каменское Днепропетровской области 31 марта подросток спрыгнул с 14-этажа жилого дома.

Полученные при падении травмы были несовместимыми с жизнью – молодой человек скончался на месте происшествия до приезда медиков. Юноше было 17 лет, сообщила в комментарии OBOZREVATEL старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко.

Трагедия произошла около 23:00 на улице Металлургов, 60. Приехавшие на место медики констатировали смерть каменчанина.

В Каменском подросток погиб при падении с 14-го этажа

В Каменском подросток погиб при падении с 14-го этажа

Elgezit

Полиция внесла сведения в ЕРДР по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Скриншот

Скриншот

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине подросток погиб под завалами недостроя. Ему было 13 лет.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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