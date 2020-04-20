В городе Каменское Днепропетровской области педофил изнасиловал двух несовершеннолетних девочек.

Преступление произошло около 16:30 18 апреля в Южном районе, передает "Информатор". Мужчине удалось скрыться, его разыскивает полиция.

Он, угрожая предметом, похожим на нож, завел 12-летних девочек в безлюдное место, после чего надругался над ними. О состоянии детей пока ничего неизвестно.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личность преступника и его возможное местонахождение. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Иллюстрация Status Quo

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Подольском районе Киева задержали предполагаемого педофила, который пытался украсть мальчика на проспекте Василия Порика.

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