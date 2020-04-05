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5 апреля • обновлено в 18:42
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Игорь Кравченко

В Каменском неизвестные ударили ножом таксиста и угнали автомобиль. Фото

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В субботу, 4 апреля, в Каменском Днепропетровской области на поселке Стротелей было совершено разбойное нападение на водителя такси.

После нападения на водителя такси неизвестные угнали автомобиль ВАЗ 2109. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вое Каменское.

В результате нападения таксист оказался в больнице в тяжелом состоянии. Также известно, что нападавшие на автомобиле таксиста уехали в направлении Верхнеднепровска.

Неизвестные ударили ножом таксиста и угнали автомобиль

Неизвестные ударили ножом таксиста и угнали автомобиль

Telegram/Х**вое Каменское

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщиние мужчина душил водителя веревкой, чтобы забрать машину. Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии задержали автоугонщика в поселке Васильковка Днепропетровской области.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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