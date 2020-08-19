В Каменском на 'зебре' сбили женщину с 4-летним ребенком: девочка скончалась на месте

ДТП произошло вечером 18 августа
26-летний водитель "Mitsubishi" на большой скорости наехал на женщину с ребенком
Девочка скончалась на месте от полученных травм
В Каменском на "зебре" сбили женщину с 4-летним ребенком. Информатор
Во вторник, 18 августа, в 21:24 в городе Каменское Днепропетровской области на пешеходном переходе сбили женщину и 4-летнюю девочку.
Как сообщили в Facebook-группе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)", происшествие случилось на проспекте Свободы возле магазина "Велес" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Как стало известно, 26-летний водитель "Mitsubishi" на большой скорости совершил наезд на пешеходном переходе на женщину и ребенка.
В Каменском на "зебре" сбили женщину с 4-летним ребенком. Фото "Forum.dnepro.net"
На место происшествия прибыли полиция и медики. К сожалению, от полученных травм ребенок скончался, а женщину госпитализировали в городскую больницу – она в реанимации без сознания.
По словам очевидцев, водитель иномарки вел себя неадекватно. Но правоохранители утверждают, что он трезв.
В Каменском на "зебре" сбили женщину с 4-летним ребенком. Фото "Forum.dnepro.net"
На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
В Каменском на "зебре" сбили женщину с 4-летним ребенком. Фото "Forum.dnepro.net"
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